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FT: лидеры ЕС и НАТО готовят серьезный ответ на инцидент с дроном в Лейпциге

FT: лидеры ЕС и НАТО готовят серьезный ответ на инцидент с дроном в Лейпциге

Лидеры Евросоюза и НАТО готовят серьезный ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

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