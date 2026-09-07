Лидеры Евросоюза и НАТО готовят серьезный ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
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Чтобы не выглядеть инертными в отношениях с ЕС, давно пора выгнать всю эту посольскую евросвору из страны, чтобы они не гадили у нас.