Юрист объяснила, пустят ли самокатчиков в Финляндию после запрета на въезд велосипедистов

По словам специалиста, новые правила относятся к любому мобильному транспорту. Запрет на въезд в Финляндию из России на велосипедах вызвал вопрос — а пустят ли туда на электросамокатах? Ситуацию прокомментировала адвокат Елена Сенина.
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