Традиция с 45-го года: 9 мая в Челябинске празднично загудят поезда

Они все разом дадут гудок в память о завершении Великой Отечественной войны.В четверг, 9 мая, ровно в полдень все поезда в Челябинске — паровозы, скоростные, грузовые, электрички — дадут массовый продолжительный гудок в память о событиях Великой Отечественной войны.
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