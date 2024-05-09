Традиция с 45-го года: 9 мая в Челябинске празднично загудят поезда

Они все разом дадут гудок в память о завершении Великой Отечественной войны.В четверг, 9 мая, ровно в полдень все поезда в Челябинске — паровозы, скоростные, грузовые, электрички — дадут массовый продолжительный гудок в память о событиях Великой Отечественной войны.