Суд отправил оренбуржца на 19 лет в колонию за передачу ФБР данных о ВС РФ

Суд в Оренбурге приговорил 31-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за госизмену, он передавал персональные данные российских военнослужащих спецслужбам США, сообщили в ЦОС ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии