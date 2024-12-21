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Суд отправил оренбуржца на 19 лет в колонию за передачу ФБР данных о ВС РФ

Суд отправил оренбуржца на 19 лет в колонию за передачу ФБР данных о ВС РФ

Суд в Оренбурге приговорил 31-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за госизмену, он передавал персональные данные российских военнослужащих спецслужбам США, сообщили в ЦОС ФСБ России.

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