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Мировое обозрение

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«‎Ситуация наихудшая за 4 года»: В Раде сделали болезненное признание после событий в Киеве

«‎Ситуация наихудшая за 4 года»: В Раде сделали болезненное признание после событий в Киеве

Киев и прифронтовые регионы Украины столкнулись с самым тяжелым положением за последние четыре года.

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