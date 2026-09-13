Неправильное хранение закруток может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей: Адвокат Зорин раскрыл нюанс

Неправильное хранение закруток может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей. Адвокат Зорин рассказал "Абзацу", в каких случаях банки с домашними заготовками становятся причиной административного наказания.
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