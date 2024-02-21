До конца года в Подмосковье отремонтируют платформы на шести железнодорожных станциях: что сделают

На время ремонта посадка и высадка пассажиров будет проходить на временных платформах.До конца года в Подмосковье отремонтируют платформы на шести железнодорожных станциях, на время ремонта посадка и высадка пассажиров будет проходить на временных платформах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии