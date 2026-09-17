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Царьград

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УЕФА одобрил участие Беларуси в Юношеской лиге России

УЕФА одобрил участие Беларуси в Юношеской лиге России

Белорусский футбольный союз получил разрешение УЕФА на участие своих юношеских команд в Юношеской футбольной лиге России.

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