В офисе Зеленского сделали новое заявление о переговорах с РФ

Правительство Украины на текущий момент не видит смысла в переговорах с Российской Федерацией. Об этом в четверг, 8 августа, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе интервью "Европейской правде".
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