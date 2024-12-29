В Jeju Air ответили на вопрос о неполадках в самолете до крушения в Муане

Глава Jeju Air Ким: у разбившегося в Муане лайнера не было неполадок до крушения Специалисты не обнаружили неполадок во время предполетного осмотра самолета Boeing 737-800 южнокорейской компании Jeju Air до авиакатастрофы, заявил генеральный директор компании-перевозчика Jeju Air Ким И Бэ.