В Jeju Air ответили на вопрос о неполадках в самолете до крушения в Муане

Глава Jeju Air Ким: у разбившегося в Муане лайнера не было неполадок до крушения Специалисты не обнаружили неполадок во время предполетного осмотра самолета Boeing 737-800 южнокорейской компании Jeju Air до авиакатастрофы, заявил генеральный директор компании-перевозчика Jeju Air Ким И Бэ.
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