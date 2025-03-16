Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

Политнавигатор Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов? Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор ISRAEL-TV.

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