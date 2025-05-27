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Рогов: в Сумской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

Рогов: в Сумской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

Один из главарей украинского формирования «Правый сектор»* Владимир Скляр был уничтожен в Сумской области Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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