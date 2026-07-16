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Сомнолог предупредил о ведущей к хронической бессоннице ошибке

Сомнолог предупредил о ведущей к хронической бессоннице ошибке

Врач-сомнолог Роман Бузунов призвал не отсыпаться после плохой ночи. Об этой частой ошибке, ведущей к хронической бессоннице, он предупредил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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