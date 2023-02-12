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Министр спорта Австралии поддержала позицию МОК по возможному допуску россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Министр спорта Австралии Аника Уэллс дистанцировалась от призывов полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Inside the Games.

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