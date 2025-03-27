Политолог Дудчак: саммит в Париже закончится общими формулировками

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT рассказал, что саммит в Париже, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, закончится лишь общими формулировками.
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