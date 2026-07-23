В Архангельске задержали подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней

СУ СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возрастаУстановлено, что утром 19 июля у остановки общественного транспорта в Приморском районе злоумышленник совершил противоправные действия в отношении 12-летней девочки.
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