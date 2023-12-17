Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на мобилизацию на Украине

Американский предприниматель Илон Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США фактически финансируют насильственную мобилизацию на Украине и отправку солдат ВСУ на "миссии самоубийц" на фронте.