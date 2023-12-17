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Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на мобилизацию на Украине

Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на мобилизацию на Украине

Американский предприниматель Илон Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США фактически финансируют насильственную мобилизацию на Украине и отправку солдат ВСУ на "миссии самоубийц" на фронте.

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