Южный Судан: 71 человек, в том числе четыре солдата, был убит в Румбеке, штат Озерный, ранним утром 9 октября, когда члены клана динка пытались взять город под свой контроль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым