Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, утверждая о «российской угрозе», использует запугивание граждан и способствует разжиганию антипатии к России как оправдание для отправки западных войск на Украину, заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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