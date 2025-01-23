Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, утверждая о «российской угрозе», использует запугивание граждан и способствует разжиганию антипатии к России как оправдание для отправки западных войск на Украину, заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.