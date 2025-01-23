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Филиппо: Каллас запугивает граждан для оправдания войск ЕС на Украине

Филиппо: Каллас запугивает граждан для оправдания войск ЕС на Украине

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, утверждая о «российской угрозе», использует запугивание граждан и способствует разжиганию антипатии к России как оправдание для отправки западных войск на Украину, заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Комментарии
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Eduard
Мы её саму на Украину на фронт отправим,пусть воюет если нравится!
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23 час.
Eduard
Её бы арестовать!
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23 час.

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