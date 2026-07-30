Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сквозь логово пиратов: танкеры под российским флагом смело идут через Ла-Манш

Сквозь логово пиратов: танкеры под российским флагом смело идут через Ла-Манш

КошкинН Что бы хоть как-то соответствовать международному праву при арестах танкеров так называемого российского "теневого" флота, французы идут на всякие уловки.

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Комментарии
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Ирина Лодяновa
И пусть подлодка в Ла-Манше выныривает при проходе наших торговых судов! Пусть ссуки боятся!
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1 м.
Людмила Фирстова
Ирина, Вы хотите, чтобы британцы узнали дислокацию наших подлодок?
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1 м.
Александр Иноземцев
&quot;...И пусть подлодка в Ла-Манше выныривает при проходе наших торговых судов!&quot;. ============================================ 🙂 Шепну Вам по секрету: всплытие ПЛ в мирное время РАВНОЗНАЧНО потоплению в войну 😉
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1 м.