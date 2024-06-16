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Мультфильмы-лауреаты премии «Оскар»: японские боги, Дикий Запад и огры

Мультфильмы-лауреаты премии «Оскар»: японские боги, Дикий Запад и огры

20 июня компания Russian World Vision выпускает в повторный прокат легендарный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», который в 2003 году выиграл гонку за оскаровской статуэткой в категории «Лучший анимационный фильм».

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