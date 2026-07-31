Пентагон израсходовал против Ирана почти две трети запасов ракет для ЗРК Patriot Согласно экспертной оценке, Пентагон израсходовал против Ирана почти две трети за.
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Пентагон израсходовал против Ирана почти две трети запасов ракет для ЗРК Patriot Согласно экспертной оценке, Пентагон израсходовал против Ирана почти две трети за.
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