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5koleso.ru

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«Колясыч» по-китайски: обзор Groza Defender 500 LC 4T EFI

«Колясыч» по-китайски: обзор Groza Defender 500 LC 4T EFI

Новый Groza Defender по-прежнему являет собой современное воплощение трехколесной классики — «ураловская» коляска, выполненная по советским лекалам и узнаваемая с первого взгляда, осталась без изменений, но зачем менять то, что с самого начала сделано так, чтобы исключить любые проблемы в эксплуатации.

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