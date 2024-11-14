«Колясыч» по-китайски: обзор Groza Defender 500 LC 4T EFI

Новый Groza Defender по-прежнему являет собой современное воплощение трехколесной классики — «ураловская» коляска, выполненная по советским лекалам и узнаваемая с первого взгляда, осталась без изменений, но зачем менять то, что с самого начала сделано так, чтобы исключить любые проблемы в эксплуатации.