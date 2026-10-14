Второй анонс 143-й серии «Клюквенного щербета» отмечает сразу несколько важных перемен. Это первый эпизод 5-го сезона, созданный новой сценарной командой, и её подход уже заметен: в историю возвращаются забытые линии, а судьбы Уналов начинают рушиться одна за другой.