Второй анонс 143-й серии «Клюквенного щербета» отмечает сразу несколько важных перемен. Это первый эпизод 5-го сезона, созданный новой сценарной командой, и её подход уже заметен: в историю возвращаются забытые линии, а судьбы Уналов начинают рушиться одна за другой.
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