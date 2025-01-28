Повышенное содержание ртути теперь нашли и в Оми. Ранее высокое загрязнение этим же металлом обнаружили в Иртыше в черте города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Повышенное содержание ртути теперь нашли и в Оми. Ранее высокое загрязнение этим же металлом обнаружили в Иртыше в черте города.