ОПЕК+ не стала менять уровень сокращения добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания решил не менять текущий уровень добычи нефти, рекомендовав сохранить действующие квоты на добычу, которые подразумевают сокращение в объеме два миллиона баррелей в сутки.
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