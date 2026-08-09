БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Фридрих Мерц обречен — но мавр обделал еще не все делишки германских оружейников

Фридрих Мерц обречен — но мавр обделал еще не все делишки германских оружейников

Немецкий ВПК закусил удила и хочет милитаризации страны через мучения «старика Фридриха» Евгений Берсенев На фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / DPA/Picture-alliance) Материал комментируют: Дмитрий Офицеров-Бельский Похоже, период правления германского канцлера Фридриха «Бракованного» (слово Merz переводится с немецкого как «брак») неумолимо близится к завершению.

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