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Тарасова о потенциале Ангелопола и Шинкаренко: «Заранее глупо говорить о людях, у которых нет никаких достижений, кроме плохого характера»

В августе распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Позже Ангелопол пытался скатываться с Ариной Ушаковой, но пара разошлась.

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