Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2°C прохладнее. Прогнозируется от +8°C до +16°C. 🌥 Облачно с прояснениями.
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