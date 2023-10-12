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Глава ГУР Буданов: Военные планы Киева «выбились из графика»

Глава ГУР Буданов: Военные планы Киева «выбились из графика»

Военные планы киевского режима пошли вразрез с установленным графиком. Об этом в беседе с изданием «Украинская правда» сообщил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

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