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В Петербурге задержали вора, который проникал в квартиры через подвал и отверстия в полу

В Петербурге задержали вора, который проникал в квартиры через подвал и отверстия в полу

В Санкт-Петербурге раскрыли серию необычных краж, которые совершались через проломы в полу квартир. Злоумышленник использовал подвал и отверстия в напольных покрытиях, чтобы проникать в квартиры и похищать ценности.

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