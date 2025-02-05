В Петербурге задержали вора, который проникал в квартиры через подвал и отверстия в полу

В Санкт-Петербурге раскрыли серию необычных краж, которые совершались через проломы в полу квартир. Злоумышленник использовал подвал и отверстия в напольных покрытиях, чтобы проникать в квартиры и похищать ценности.
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