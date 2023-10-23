Грушко заявил, что Россия готова к новым пакетам санкций Евросоюза

Евросоюз постоянно ищет новые санкции против России, санкционный зуд продолжается, но предыдущий опыт показывает их неэффективность, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишут РИА Новости.
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