Специфика ухода за проблемной кожей лица в зимние холода

Зима – суровое время, которое способно негативно сказываться на коже, особенно – на проблемной. Конечно, уход в зимние морозы за кожей, как может показаться, не сильно разнится с рутиной в более комфортное время года.
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