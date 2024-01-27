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Почеттино об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Мы уже скучаем по нему. Юрген – отличный тренер и человек, его работа – потрясающая»

Вчера немецкий специалист объявил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона.  – Как вы отреагировали на решение Юргена Клоппа уйти в отставку в конце сезона? – Я был шокирован, потому что сегодня я немного поработал перед игрой и увидел новости.

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