Куда сходить: интересные мероприятия 29 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Музыкальное училище им. П.И. Чайковского (Симферополь, ул. Набережная, 31) «Грани гениальности», 12+ 29 октября, 15:30 В рамках абонемента «Золотая коллекция классики» слушателям будут представлены два шедевра мировой музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии