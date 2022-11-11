Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    А возможно ЭТО и был "фильтр"!?После «радостной ...
  • Лариса Абросимова
    Мозгов нет вот и не думает , потому что нечем«У меня нет сомне...
  • semen
    По моему мнению была попытка мового Малазийского "Боинга". ВСУ пытались сбить на территории Польши гражданский самоле...В офисе Зеленског...

Глава МИД Узбекистана: Тюркским странам нужно консолидировать все силы для защиты своего суверенитета

Глава МИД Узбекистана: Тюркским странам нужно консолидировать все силы для защиты своего суверенитета

В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, прошедшего 10 ноября в Самарканде, глава МИД Узбекистана Владимир Норов обратился с призывом ко всем странам-членам ОТГ, с тем, чтобы консолидировать все свои силы для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх