Глава МИД Узбекистана: Тюркским странам нужно консолидировать все силы для защиты своего суверенитета

В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, прошедшего 10 ноября в Самарканде, глава МИД Узбекистана Владимир Норов обратился с призывом ко всем странам-членам ОТГ, с тем, чтобы консолидировать все свои силы для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
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