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Царьград

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Психолог Елена Соловьёва советует родителям отказаться от гаджетов

Психолог Елена Соловьёва советует родителям отказаться от гаджетов

Психолог Елена Соловьёва на радиостанции «Говорит Москва» порекомендовала родителям не использовать гаджеты для утешения плачущих детей, предупреждая о формировании у детей привычки отвлекаться от негативных эмоций, обращаясь к телефонам и планшетам.

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