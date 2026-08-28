Психолог Елена Соловьёва советует родителям отказаться от гаджетов

Психолог Елена Соловьёва на радиостанции «Говорит Москва» порекомендовала родителям не использовать гаджеты для утешения плачущих детей, предупреждая о формировании у детей привычки отвлекаться от негативных эмоций, обращаясь к телефонам и планшетам.