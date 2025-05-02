В акватории Черного моря за ночь и утро уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ

И один быстроходный катер Willard В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидировали 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard, изготовленный в США, два безэкипажных катера были повреждены.