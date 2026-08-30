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Новости Липецка

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Красный уровень угрозы БПЛА расширен с пяти округов на всю Липецкую область

Красный уровень угрозы БПЛА расширен с пяти округов на всю Липецкую область

Красный уровень тревоги из-за угрозы атаки беспилотников распространился на всю Липецкую область через 15 минут после объявления в отдельных районах.

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