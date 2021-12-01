В США согласились рассмотреть санкции против «Северного потока-2»

Демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».
Демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».
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