Утренний звонок бабушки внучке

Забавный утренний диалог бабушки с внучкой, которая ещё спала дома. Женщина несколько раз пыталась дозвониться и уже начала переживать, но вскоре выяснилось, что сама немного запуталась со временем и совсем забыла, какой сегодня день.
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