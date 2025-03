Фанатам показалось, что в последнем ролике The Witcher 4 засветилась новая модель Цири — CD Projekt Red отреагировалаНе всем понравилась внешность повзрослевшей Цири в трейлере The Witcher 4 с шоу The Game Awards 2024, однако, вопреки подозрениям фанатов, на поводу у громогласного меньшинства CD Projekt Red всё-таки не пошла.