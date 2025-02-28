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Фанатам показалось, что в последнем ролике The Witcher 4 засветилась новая модель ...

Фанатам показалось, что в последнем ролике The Witcher 4 засветилась новая модель ...

Фанатам показалось, что в последнем ролике The Witcher 4 засветилась новая модель Цири — CD Projekt Red отреагировалаНе всем понравилась внешность повзрослевшей Цири в трейлере The Witcher 4 с шоу The Game Awards 2024, однако, вопреки подозрениям фанатов, на поводу у громогласного меньшинства CD Projekt Red всё-таки не пошла.

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