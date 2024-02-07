«Пошла за третьим»: беременность Кети Топурии перестала быть секретом

В Сети обсуждают интересное положение артистки. Кети Топурия с детьми СоцсетиКети Топурия растит двоих детей — дочь Оливию, которую она родила в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, и сына Адама, появившегося на свет в ее нынешнем союзе.