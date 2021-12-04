У губернатора Сахалина заявили, что датская компания хотела бы арендовать часть одного из Курильских островов

У губернатора Сахалина заявили, что датская компания хотела бы арендовать часть одного из Курильских островов

Дания хочет арендовать землю на Курильских островах. Речь идет не о целом острове, а о его части. Об этом медиагруппе РБК рассказала Светлана Литвинова, пресс-секретарь главы Сахалинской области Валерия Лимаренко.

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