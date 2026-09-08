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Царьград

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Говядина по 304 руб., свинина – по 190: В Иркутской области определились с компенсациями за уничтожение скота

Говядина по 304 руб., свинина – по 190: В Иркутской области определились с компенсациями за уничтожение скота

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что власти определились с компенсациями за уничтожение скота в Оёкском округе.

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