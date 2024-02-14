Ольга Любимова обсудила с коллегой из Абу-Даби культурное сотрудничество

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с председателем департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммедом Халифой аль-Мубараком, говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.
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