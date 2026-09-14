Новые автобусы НефАЗ-5299 обслуживают 29 маршрутов между Москвой и Подмосковьем

На 29 маршрутах проекта «Москва — область» уже работают новые автобусы НефАЗ-5299. Всего столица получила 333 такие машины, из которых 100 — в пригородной модификации.
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