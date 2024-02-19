Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Я уже везде писала, чтобы она помогла  Ермеку Тайчибекову.  Глухо, как в танке.Брат гибнущего в ...
  • лина любимцева
    Я за тАКОЙ сыр не пойду протестовать... НА днях купила сыр в магазине... ОБ ДОРОГУ ЕГО БИТЬ МОЖНО, а не есть... Выбро...Брат гибнущего в ...
  • лина любимцева
    КАКОЙ УЖАС!!! Почему бы нашем руководителям не вступиться за безвинного человека и вызволить его из неволи?!!!  ЧТО В...Брат гибнущего в ...

Потеря Авдеевки - это перемога!

Потеря Авдеевки - это перемога!

Послушал я, что несут пропагандисты недорейха по поводу Авдеевки. У меня сугубо профессиональный интерес, какую ахинею они в очередной раз выдумают, чтобы оправдать очередное поражение (и насколько чубатые зомби готовы в это верить).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх