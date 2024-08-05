Президент Франции Макрон потратил почти полмиллиона евро на ужин с Карлом III

Гости, среди которых были не только Карл III c королевой Камиллой, но и актер Хью Грант, футбольный менеджер Арсен Венгер и солист Rolling Stones Мик Джаггер, поужинали голубыми омарами и крабами, цыпленком по-бресски и грибным гратеном.
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