Родителям архангельских школьников расскажут о профориентации детей

Семинар пройдет в центре экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»Семинар пройдет в центре экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»21 мая эксперты подскажут мамам и папам, как помочь подростку сделать взвешенный выбор будущей профессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)