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Регион 29

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Родителям архангельских школьников расскажут о профориентации детей

Семинар пройдет в центре экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»Семинар пройдет в центре экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»21 мая эксперты подскажут мамам и папам, как помочь подростку сделать взвешенный выбор будущей профессии.

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